11 псковских НКО получили президентские гранты на сумму почти 14 миллионов рублей

11 некоммерческих организаций из Псковской области получили поддержку Фонда президентских грантов на сумму почти 14 миллионов рублей. Победители первого в 2021 году грантового конкурса фонда были объявлены 14 января на заседании координационного комитета под председательством первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.

Как сообщается на сайте Фонда президентских грантов, в число победителей вошли Федерация мотоциклетного спорта Псковской области (проект «Чемпионы трека, а не улиц. Развитие доступного детского мотокросса в Псковской области», размер гранта - 411882 рубля), Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» (проект «Продюсерский центр СО НКО», размер гранта - 1953871 рубль), Футбольный клуб «Луки-энергия» (проект «Футбол - объединяет всех!», размер гранта - 636286,7 рублей), Федерация шахмат Псковской области (проект «Точки роста» - детям из сельской местности», размер гранта - 3176777 рублей), Псковская региональная общественная организация «Управа в ЖКХ» (проект «Экомышление», размер гранта - 494796 рублей).

Также президентские гранты получат Псковское областное отделение «Российского детского фонда» (проект «Навигатор в мире профессий», размер гранта - 2379691 рубль), Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь (проект «Создание ремесленно-фольклорного православного клуба дневного пребывания «Сохраняя традиции - Сохраним себя», размер гранта - 2041120 рублей), Псковская региональная общественная организация детского и молодежного творчества «Музыкальное наследие Псковщины» (проект «Открытый музыкальный фестиваль «Гусли. Псковщина. Россия», размер гранта - 1310552 рубля), Псковское региональное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» (проект «Юный управленец: бизнес-игры для старшеклассников на онлайн-платформе», размер гранта - 499 170 рублей), Информационно-просветительский центр «Льняная губерния» (проект «Льняная грамота», размер гранта - 458408 рублей), Псковский областной союз туриндустрии (проект «Проведение юбилейного праздника псковского пирога», размер гранта - 499822 рубля).

Всего на конкурс было подано 10063 проекта. Победителями стали две тысячи организаций из всех регионов страны. Общая сумма поддержки составляет 4,2 миллиардад рублей.