Транспорт органов власти и волонтёров предлагают подключить в доставке тестов на COVID в Псковской области

Транспорт органов власти и волонтёров предлагают подключить в доставке тестов на COVID-19 в Псковской области, передает корреспондент «Псковской правды» с заседания оперштаба, которое состоялось 18 декабря.

Комитет по здравоохранению Псковской области провел служебную проверку по поводу нарушений 48-часового тестирования на коронавирус. Забор анализов у пациента проводится в срок, отметила председатель комитета по Марина Гаращенко.

По ее словам, проблема заключается в доставке биоматериалов в лаборатории – она не всегда соответствует тем срокам, которые предусмотрены санитарно-эпидемиологическими правилами. Особенно это касается медучреждений, которые находятся на удаленных территориях.

Глава региона Михаил Ведерников ответил, что эту проблему нужно поднимать. «Попросим глав - они со своей стороны машины выделят. Если надо, то мы в администрации области откажемся от части автомобилей и передадим, чтобы возили. Подключим волонтеров, поговорим с социально-ответственным бизнесом – это решаемые вещи, но задержки недопустимы», - подчеркнул губернатор.

Марина Гаращенко заверила, что поговорит с главными врачами и доложит об организациях, которым требуется соответствующая помощь.

Кроме того, председатель профильного комитета отметила, что на сегодняшний день задержек по тестированию в лаборатории нет: новое оборудование функционирует хорошо, а персонал уже обучился им пользоваться. Кроме того, для ПЦР-лаборатории закупили амплификатор, который позволит работать еще быстрее.

Единичные случаи нарушений решаются в индивидуальном порядке, заключила Гаращенко.