Пять псковских компаний вошли в топ-250 СЗФО

В их числе «Великолукский мясокомбинат» (80-е место, -24 позиции по сравнению с топ-250 2018 года), «Псков ВТОРМЕТ» (131-е место, -42 позиции), «Великолукский свиноводческий комплекс» (132-е место, -13 позиций), «Псковнефтепродукт» (221-е место, -61 позиция), ВСГЦ («Великолукский селекционно-генетический центр») (230-е место, -24 позиции). Отметим, что 3 компании из 5 относятся к одному агрохолдингу.

Пять компаний, работающих в Псковской области, вошли в топ-250 предприятий Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по результатам 2019 года, подготовленного журналом «Эксперт Северо-Запад» .

Все псковские участники топ-250 компаний СЗФО ухудшили свои позиции в рейтинге по сравнению с предыдущим годом. Аналитики журнала «Эксперт Северо-Запад» отмечают нетипичность снижения по выручке «Псков ВТОРМЕТ»: большинство добывающих и обрабатывающих компаний в 2019 году чувствовали себя уверенно. А «Псковнефтепродукт» попал в группу компаний, у которых зафиксировано наибольшее проседание в рейтинге.

Составители рейтинга подчеркивают, что «на фоне нестабильного и перевернувшего экономику с ног на голову 2020 года итоги предыдущего смотрятся умиротворяюще». «Очевидно, что рейтинг крупнейших компаний по итогам 2020 года покажет существенные изменения как по составу участников, так и по географическому разделению», - констатируют они.