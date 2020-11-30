На Утином острове в Пскове появились светодиодные лебеди

В дендропарке на Утином пруду в Пскове появились лебеди, сообщил «Псковской правде» директор Специализированной службы, депутат Псковской городской Думы Сергей Фёдоров.
В дендропарке на Утином пруду в Пскове появились лебеди, сообщил «Псковской правде» директор Специализированной службы, депутат Псковской городской Думы Сергей Фёдоров.
По его словам, в этом году планируется установить большое количество светодиодных фигур в Пскове. «Лебеди на острове на Утином пруду в дендропарке — это пробные фигуры, подключили в пятницу. Это была целая эпопея, потому что добираться нужно было на лодках», - поделился Сергей Федоров.
Лебеди запитаны от уличного освещения, поэтому включаются вместе с ним.
Фигуры муниципалитету подарили спонсоры.