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Общество

На Утином острове в Пскове появились светодиодные лебеди

30 ноября 2020 года, 12:22

В дендропарке на Утином пруду в Пскове появились лебеди, сообщил «Псковской правде» директор Специализированной службы, депутат Псковской городской Думы Сергей Фёдоров.

На Утином острове в Пскове появились светодиодные лебеди

Фото с сайта «Афиша Псков»

По его словам, в этом году планируется установить большое количество светодиодных фигур в Пскове. «Лебеди на острове на Утином пруду в дендропарке — это пробные фигуры, подключили в пятницу. Это была целая эпопея, потому что добираться нужно было на лодках», - поделился Сергей Федоров.

Лебеди запитаны от уличного освещения, поэтому включаются вместе с ним.

Фигуры муниципалитету подарили спонсоры. 

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