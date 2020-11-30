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Общество / Здоровье

195 человек заразились коронавирусом в Псковско области 29 ноября

30 ноября 2020 года, 09:18

195 человек заразились COVID-19 за сутки 29 ноября в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.С начала пандемии коронавируса выявили 12 тыс. 507 заболевших. 

Больше всего случаев этого заболевания подтвердилось в Пскове – 93 (всего 4 тыс. 686). На втором месте находятся Великие Луки – 53 случая коронавируса за сутки (всего 2 тыс. 700).

195 человек заразились коронавирусом в Псковско области 29 ноября

13 человек заразились в Псковском районе (всего 941), 8 — в Плюсском (всего 224). По 6 ковидбольных обнаружили в Островском (всего 703) и Великолукском (всего 400) районах. 3 человека заболели в Печорском районе (всего 223). Диагнозы подтвердились у 2 человек в Новосокольническом (всего 216), Бежаницком (всего 136), Куньинском (всего 106) и Стругокрасненском (всего 95) районах. По одному инфицированному добавились в Невельском (всего 377), Порховском (всего 297), Палкинском (всего 145), Локнянском (всего 79), Пыталовском (всего 78), Пустошкинском (всего 69) и Усвятском (всего 55) районах.

«Сегодня число новых случаев сложилось из 160 подтвержденных ковид-тестов государственными лабораториями и 35 коммерческими», - подчеркнул глава региона. 29 ноября в Псковской области провели 1 тыс. 336 исследований. Общее количество тестов с начала пандемии достигло 163 тыс. 464.

За минувшие сутки выздоровели 67 пациентов. За весь период поправились 6 тыс. 668 человек. Умерли от этого заболевания 72 человека.

«В 6 активных очагах новых ковидбольных не выявлено», - добавил Михаил Ведерников.

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