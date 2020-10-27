Начинается снос ларьков на Четырёх углах в Пскове

27 октября начинается снос ларьков на рынке на Четырёх углах в Пскове. Техника прибудет на место к 11:00, сообщил «Псковской правде» директор Специализированной службы, депутат Псковской городской Думы Сергей Фёдоров.

Он отметил, что точно количество объектов, которые предстоит сегодня снести, пока не известно. «Мы уберём те ларьки, которые будут указаны начальником Контрольного управления администрации города Натальей Симоновой», - пояснил Сергей Фёдоров.

Он добавил, что по возможности будут стараться сохранить конструкцию ларьков, но если они окажутся капитально установленными, то конструкции просто сломают.

«Предприниматели были предупреждены, они знали заранее о сносе ларьков», - добавил начальник Специализированной службы.

Стоящие на Четырёх углах ларьки не входят в городскую съему размещения нестационарных объектов торговли. В этой связи власти Пскова приняли решение о сносе строений. Всего будут ликвидированы 28 ларьков и павильонов, останутся там только стационарные объекты — торговой комплекс «Европарк» и крытый рынок «Фавор».

В перспективе в этой точке планируется разместить современное торговое пространство.