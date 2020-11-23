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Общество

Началось голосование за претендентов на псковскую премию «Народное признание-2020»

23 ноября 2020 года, 17:06

23 ноября стартовал первый тур голосования на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание-2020», сообщили «Псковской правде» организаторы. Голосование будет идти на сайте Псковского агентства информации до 18:00 4 декабря.

Началось голосование за претендентов на псковскую премию «Народное признание-2020»

Чтобы проголосовать за понравившегося претендента, необходимо выбрать его в таблице, а затем ввести номер своего телефона в соответствующее поле внизу страницы для голосования и кликнуть на кнопку «Получить код».

Сайт сгенерирует уникальный код, который необходимо отправить SMS-сообщением на номер +7 (900) 999-99-30. Стоимость исходящего сообщения будет определяться тарифным планом голосующего.

Чтобы проверить, засчитан ли голос, введите номер своего телефона в то же поле и кликните на кнопку «Проверить голос».

Проголосовать с одного номера телефона можно только один раз. При этом номер должен быть зарегистрирован на территории России.

Всего в первом туре участвует 145 соискателей премии. Псковичам предстоит выбрать тройки финалистов в 11 номинациях. Именно они пройдут во второй этап.

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