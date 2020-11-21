Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

На премию «Народное признание» поступило 143 заявки

21 ноября 2020 года, 12:09

На премию «Народное признание» поступило 143 заявки. Больше всего заявок прислали в номинации «Инициатива» и «Призвание» (по 31 заявке), на втором месте по числу заявок номинация «Талант» (16 заявок), а на третьем – «Сервис» (15 заявок).

На премию «Народное признание» поступило 143 заявки

Кроме того, в номинации «Открытие» - 11 заявок, «Наша марка» - 5 заявок, «Лидер» - 6 заявок, «Рекорд» - 8 заявок, «Поступок» - 5 заявок, «Защита» - 6 заявок, «Событие» - 9 заявок.

Добавим, что приём заявок закончился 20 ноября в 18:00, а 23 ноября начнётся голосование на сайте ПАИ, По итогам первого тура определят тройки финалистов в каждой из номинаций. Они выйдут во второй тур. Также свои голоса отдадут члены жюри из 12 экспертов.

С полным списком номинантов можно ознакомиться здесь.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове отметили 102 годовщину со дня образования артиллерийского полка Псковского соединения ВДВ
В Порховском районе в лобовом столкновении двух машин погиб мужчина
В отделение травматологии Псковской областной больницы коронавирус выявили у восьми человек
Проект бюджета Псковской области -2021 прошёл публичные слушания
На второе место в СЗФО вышла Псковская область по реализации нацпроекта «Культура»
Псковские дальнобойщики будут сдавать тест на коронавирус дважды в месяц
Псковичам рекомендовано отменить командировки
Завершился прием заявок на соискание псковской премии «Народное признание»
Ограничительные меры из-за коронавируса в Псковской области продлены до 6 декабря

Комментарии

Авторизация
No comments
Как справиться с одышкой

Общество
17 ноября 14:38

Как справиться с одышкой

Что поможет выздороветь после коронавирусной пневмонии?
Девочки на миллион

Общество / Образование
12 ноября 14:56

Девочки на миллион

Псковские школьницы рассказали, как заработали деньги своим умом
Стрижка длиною в 50 лет

Общество
11 ноября 09:33

Стрижка длиною в 50 лет

«Псковская правда» узнала секреты работы старейшей парикмахерской областного центра