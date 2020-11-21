На премию «Народное признание» поступило 143 заявки. Больше всего заявок прислали в номинации «Инициатива» и «Призвание» (по 31 заявке), на втором месте по числу заявок номинация «Талант» (16 заявок), а на третьем – «Сервис» (15 заявок).

Кроме того, в номинации «Открытие» - 11 заявок, «Наша марка» - 5 заявок, «Лидер» - 6 заявок, «Рекорд» - 8 заявок, «Поступок» - 5 заявок, «Защита» - 6 заявок, «Событие» - 9 заявок.

Добавим, что приём заявок закончился 20 ноября в 18:00, а 23 ноября начнётся голосование на сайте ПАИ, По итогам первого тура определят тройки финалистов в каждой из номинаций. Они выйдут во второй тур. Также свои голоса отдадут члены жюри из 12 экспертов.

С полным списком номинантов можно ознакомиться здесь.