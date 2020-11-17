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Общество / Здоровье

167 человек заболели коронавирусом в Псковской области 16 ноября

17 ноября 2020 года, 09:28

167 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки 16 ноября, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

167 человек заболели коронавирусом в Псковской области 16 ноября

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Всего количество инфицированных COVID-19 достигло 10 тыс. 202 человек. В Пскове (всего 3 тыс. 707) коронавирусом заболели 79 человек, а в Великих Луках (всего 2 тыс. 149) —43. 6 заражённых выявили в Псковском районе (всего 780) и 5 – в Плюсском (всего 198). 

По 4 заболевших обнаружили в Опочецком (всего 243) и Дедовичском (всего 108) районах. У трёх человек диагноз подтвердился в Невельском (всего 325), Куньинском (всего 81) и Печорском (всего 170) районах. По 2 человека заразились в Порховском (всего 247), Палкинском (всего 124), Гдовском (всего 121), Себежском (всего 79), Стругокрасненском (всего 72), Пыталовском (всего 64) и Новоржевском (всего 52). По одному заболевшему добавились в Великолукском (всего 335), Дновском (всего 122) и Бежаницком (всего 118) районах.

5 тыс. 84 человека поправились от коронавируса с начала пандемии. В частности, за минувшие сутки выздоровели 15 человек. 

Умерли 72 заражённых.

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