Главный врач Псковской областной инфекционной больницы заболела коронавирусом

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко заболела коронавирусной инфекцией, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.
Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко заболела коронавирусной инфекцией, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.
По данным на 31 октября в Псковской области коронавирус был диагностирован у 382 медиков, в том числе у 103 врачей. Заболевшие были среди персонала в Псковской областной больнице, онкодиспансере, перинатальном центре, в Псковской, Великолукской и Бежаницкой межрайонных больницах, в Дедовичской и Печорской больницах.