Главный врач Псковской областной инфекционной больницы заболела коронавирусом

Болезнь протекает в лёгкой форме, Анастасия Повторейко лечится амбулаторно. В областной больнице проведены все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия, определён круг контактных лиц.

Сообщается, что больница работает в обычном режиме.

По данным на 31 октября в Псковской области коронавирус был диагностирован у 382 медиков, в том числе у 103 врачей. Заболевшие были среди персонала в Псковской областной больнице, онкодиспансере, перинатальном центре, в Псковской, Великолукской и Бежаницкой межрайонных больницах, в Дедовичской и Печорской больницах.