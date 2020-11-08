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Общество / Здоровье

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы заболела коронавирусом

8 ноября 2020 года, 20:53

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко заболела коронавирусной инфекцией, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы заболела коронавирусом

Фото Андрея Степанова
Болезнь протекает в лёгкой форме, Анастасия Повторейко лечится амбулаторно. В областной больнице проведены все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия, определён круг контактных лиц. Сообщается, что больница работает в обычном режиме.

По данным на 31 октября в Псковской области коронавирус был диагностирован у 382 медиков, в том числе у 103 врачейЗаболевшие были среди персонала в Псковской областной больнице, онкодиспансере, перинатальном центре, в Псковской, Великолукской и Бежаницкой межрайонных больницах, в Дедовичской и Печорской больницах.

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Новую инфекционную больницу построили по поручению президента России Владимира Путина. Работы проводились силами Министерства обороны. Корпус больницы в Пскове рассчитан на 200 коек, в Великих Луках — на 100. Открытие медцентра в Пскове состоялось 2 октября. 

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