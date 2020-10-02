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Общество / Здоровье

Новый медицинский центр начинает работать в Пскове

2 октября 2020 года, 12:22

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил символический ключ от новой инфекционной больницы главврачу Анастасии Повторейко, сообщает Псковское агентство информации. Открытие медцентра в Пскове для пациентов состоялось 2 октября

Новый медицинский центр начинает работать в Пскове

Фото Псковского агентства информации

«В больнице собран штат высококвалифицированных врачей. Мы рассчитываем, что здесь будут реализованы новые стандарты взаимоотношений врачей между собой и пациентами, будет по-другому организована система помощи», - заявил губернатор. Он поблагодарил за помощь в модернизации здравоохранения региона Правительство РФ и президента России Владимира Путина.

Анастасия Повторейко, в свою очередь, поблагодарила главу региона за возможность работать в новом медцентре. «У нас для работы есть всё - современное оборудование, знания и уникальный опыт, который мы получили в пандемию. Все наши знания мы постараемся реализовать. Думаю, новая больница станет примером и образцом для подражания. Мы к тому же постараемся работать не только на Псковскую область, но и на соседние регионы», - отметила она.

Позже, в ходе осмотра медцентра, главврач рассказала губьернатору, что новая Псковская инфекционная областная больница укомплектована персоналом на 100 %. Работать едут даже из других регионов: из Санкт-Петербурга, Смоленска, Твери, Сибири и Великих Лук. Михаил Ведерников пообещал, что власти области приложат все усилия, чтобы решить вопрос с жильем для приезжающих врачей, а также установить надбавки сверх базовой зарплаты для медработников центра.

Ранее сообщалось, что Великолукскому корпусу инфекционной больницы тоже скоро дадут лицензию и он сможет принять пациентов. Кроме того, в Пскове строится детская инфекционка на 60 мест. Таким образом в Псковской области будет 360 мест для больных коронавирусом.

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