Экспозицию «Собор церковного искусства Пскова» предложили сделать постоянной

Выставка «Собор церковного искусства Пскова» должна стать постоянно действующей, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на ктитора храма Святой Троицы в деревне Доможирка Гдовского района иерея Дмитрия Пономарёва.

По его словам, выставка может быть представлена не в таком масштабе, как сейчас. «Прежде чем какая-то вещь поступит в храм для использования, можно было бы этот предмет представить здесь для всеобщего обозрения. Люди пришли и посмотрели, это решит огромную проблему - священник не обязан быть искусствоведом», - сказал Дмитрий Пономарев на форуме псковских иконописцев.

Он также отметил, что выставка совершенно замечательная, и на ней представлены работы высокого уровня.

Форум псковских иконописцев проходит 30-31 октября . Цель мероприятия - обсуждение важных проблем современного церковного искусства на Псковской земле. На встречу приглашены иконописцы, архитекторы, художники, искусствоведы, а также священнослужители, которые смогут принять участие в дискуссии.