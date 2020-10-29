Пункт пропуска на границе с Латвией в Себежском районе модернизируют

В Себежском районе будет модернизирован пункт пропуска Бурачки на границе с Латвией, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Росгранстроя. Уже заключён контракт на проведение работ с холдингом «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех.

В частности, в пункте пропуска будут возведены отдельное здание для пропуска туристических групп, здание для таможенного оформления транспортных средств и грузов, бокс углубленного досмотра грузового транспорта. Также появятся новые посты пограничного и таможенного контроля. Отдельную площадку обустроят для размещения мобильного инспекционно-досмотрового комплекса.

Пункт пропуска оснастят современными техническими средствами контроля и новейшим программным обеспечением. Ожидается, что модернизация позволит сократить время проведения контрольных процедур и обеспечит высокую степень безопасности государственной границы.

Пропускная способность в результате будет увеличена на 20% до 2 тыс. 400 транспортных средств в сутки.

Работы планируется завершить в течение года.