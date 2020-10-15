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Общество / Здоровье

С 19 октября все школы города Пскова отправятся на осенние каникулы

15 октября 2020 года, 20:40

С 19 октября все школы города Пскова отправятся на осенние каникулы, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в прямом эфире Россия-24.

Каникулы для псковских школьников начнутся на неделю раньше запланированного срока. По словам главы региона, они продлятся не одну неделю, а две. Эта мера необходима для сдерживания роста заболевших коронавирусом среди учеников.

Кроме того, в городе вводятся дополнительные ограничения для несовершеннолетних. «Будут введены ограничения на посещения торговых центров несовершеннолетними людьми без сопровождения взрослых и отменены льготы на общественный транспорт на 2 недели. Таким образом мы планируем удержать учеников дома», - рассказал Михаил Ведерников.

В Псковской области на карантине из-за подтвержденных случаев коронавируса находятся 37 классов. Из них 28 классов перевели на дистанционное обучение в Пскове.

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