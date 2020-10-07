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Общество / Здоровье

До 5 тыс. 818 выросло число заражённых коронавирусом в Псковской области

7 октября 2020 года, 09:15

В Псковской области число заражённых коронавирусом выросло до 5 тыс. 818, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в  Instagram.

До 5 тыс. 818 выросло число заражённых коронавирусом в Псковской области

6 октября были выявлены 49 новых случаев: 23 — в Пскове, 7 — в Великих Луках, 5 — в Невельском районе, 4 — в Псковском, по два - в Куньинском и Островском, по одному — в Порхровском, Новосокольническом, Дедовичском, Палкинском, Пустошкинском и Усвятском районах.

Выписали за минувшие сутки 8 человек, победивших заболевание. Всего выздоровел уже 4 тыс. 141 человек. Умерли 66.

С начала пандемии в регионе провели 106 тыс. 716 исследований на коронавирус.

«Пока удаётся избежать резкого всплеска заболеваний. Понимаю, что все устали от ограничений, но сейчас это жизненно необходимые меры. Берегите себя и будьте здоровы», - обратился губернатор к жителям региона. 

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