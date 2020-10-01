2 октября новая инфекционная больница в Пскове примет первых пациентов

2 октября Псковскому многофункциональному медицинскому центру новой инфекционной больницы дадут лицензию на осуществление медицинской деятельности, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

После этого он сможет принять первых пациентов.

А Великолукский корпус, строительство которого началось позже, лицензию получит только на следующей неделе.

Областную клиническую инфекционную больницу на 200 человек с отделением в Великих Луках на 100 человек построили в Псковской области по поручению президента РФ. Два корпуса больницы в Пскове и Великих Луках были построены силами Минобороны всего за 72 дня.

Также Владимир Путин поддержал инициативу о строительстве в Пскове инфекционного отделения для детей на 60 мест. Работы уже начались. Первые результаты можно увидеть на фото.