Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал многофункциональный медицинский центр жизненно важным объектом, пишет Псковское агентство информации.

Церемония открытия центра, в которой принял участие президент России Владимир Путин, прошла в режиме видеоконференцсвязи 15 сентября. Губернатор доложил президенту, что штат учреждения сформирован полностью. «Это профессиональная команда врачей, которая наработала опыт в борьбе с коронавирусом», - рассказал глава региона.

Главный врач медицинского учреждения Анастасия Повторейко сообщила главе государства, что трудится в новом центре будут не только псковичи — на работу в приехали медики из Санкт-Петербурга и Тверской области. Сотрудники центра прошли обучение в академии имени Кирова.

«Специалисты готовы работать. Это честь и для наших сотрудников, и для меня лично», - заявила Анастасия Повторейко.

Михаил Ведерников напомнил, что два корпуса больницы в Пскове и Великих Луках были построены силами Минобороны всего за 72 дня.

Губернатор поблагодарил президента Владимира Путина от имени жителей Псковской области за поддержку и постоянное внимание к региону и попросил поддержать инициативу о строительстве в Пскове инфекционного отделения для детей на 60 мест. Владимир Путин идею одобрил.