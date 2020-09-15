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Общество

Ведерников назвал многофункциональный медицинский центр жизненно важным объектом

15 сентября 2020 года, 17:14

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал многофункциональный медицинский центр жизненно важным объектом, пишет Псковское агентство информации. 

Церемония открытия центра, в которой принял участие президент России Владимир Путин, прошла в режиме видеоконференцсвязи 15 сентября. Губернатор доложил президенту, что штат учреждения сформирован полностью. «Это профессиональная команда врачей, которая наработала опыт в борьбе с коронавирусом», - рассказал глава региона. 

Главный врач медицинского учреждения Анастасия Повторейко сообщила главе государства, что трудится в новом центре будут не только псковичи — на работу в  приехали медики из Санкт-Петербурга и Тверской области. Сотрудники центра прошли обучение в академии имени Кирова.

«Специалисты готовы работать. Это честь и для наших сотрудников, и для меня лично», - заявила Анастасия Повторейко. 

Михаил Ведерников напомнил, что два корпуса больницы в Пскове и Великих Луках были построены силами Минобороны всего за 72 дня.

Губернатор поблагодарил президента Владимира Путина от имени жителей Псковской области за поддержку и постоянное внимание к региону и попросил поддержать инициативу о строительстве в Пскове инфекционного отделения для детей на 60 мест. Владимир Путин идею одобрил. 

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