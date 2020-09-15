Путин поддержал строительство инфекционного отделения для детей в Пскове

Строительство детского инфекционного отделения для детей на 60 мест в Псковской области одобрил президент России Владимир Путин, сообщает Псковское агентство информации с церемонии открытия нового многофункционального центра в Пскове 15 сентября.

С просьбой о строительстве нового медицинского учреждения к главе государства обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «Значение большое. Давайте это сделаем», - ответил Владимир Путин. Просьбу также поддержала вице-премьер Татьяна Голикова.

Губернатор сообщил, что место под корпус детского инфекционного отделения зарезервировано, коммуникации подготовлены и при согласии со стороны президента Минобороны готово оперативно возвести здание.