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Общество / Здоровье

Путин поддержал строительство инфекционного отделения для детей в Пскове

15 сентября 2020 года, 16:14

Строительство детского инфекционного отделения для детей на 60 мест в Псковской области одобрил президент России Владимир Путин, сообщает Псковское агентство информации с церемонии открытия нового многофункционального центра в Пскове 15 сентября.

Путин поддержал строительство инфекционного отделения для детей в Пскове

С просьбой о строительстве нового медицинского учреждения к главе государства обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «Значение большое. Давайте это сделаем», - ответил Владимир Путин. Просьбу также поддержала вице-премьер Татьяна Голикова.

Губернатор сообщил, что место под корпус детского инфекционного отделения зарезервировано, коммуникации подготовлены и при согласии со стороны президента Минобороны готово оперативно возвести здание.

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