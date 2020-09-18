12 классов в Псковской области перешли на дистанционное обучение. Об этом сообщил губернатор Псковской области на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу, передает корреспондент «Псковской правды».

По его словам, у 26 школьников в регионе подтвержден коронавирус. «В связи с этим 12 классов перешли на дистанционное обучение до завершения всех противоэпидемических мероприятий. Кроме того, по предписанию Роспотребнадзора закрылась на карантин Павская школа Порховского района , где заболел один из преподавателей. Пока учреждение будет работать в дистанционном режиме», - рассказал Михаил Ведерников.

Глава региона также сказал, есть несколько случаев, когда руководители образовательных учреждений принимали дополнительные меры, не согласованные с Роспотребнадзором. В частности, это Великолукская государственная академия физической культуры и спорта, которая перевела студентов на дистанционный формат. «Хочу прокомментировать это отдельно. При том можно понять беспокойство руководства о здоровье своих студентов, я призываю всё-таки согласовывать действия с главным санитарным врачом и Роспотребнадзором. Дистанционный режим обучения стоит воспринимать как крайнюю меру, когда у Роспотребнадзора имеются объективные опасения на счёт дальнейшего распространения заболевания. В остальных случаях достаточно ограничиваться стандартными профилактическими мероприятиями», - отметил он

То же самое, по словам Михаила Ведерникова, касается ограничения на дополнительные уроки в отдельных школах. «Мне поступают обращения от родителей, которые просят возобновить их работу. Хочу подчеркнуть, что предписаний для запрета на такого рода деятельность от Роспотребнадзора не было. Это решение руководства отдельных школ, и на мой взгляд оно излишнее», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Глава региона поручил председателю комитета по образованию Александру Седунову выстроить единые регламенты работы для всех образовательных учреждений области.

В целом, по словам губернатора, ситуация с заболеваемостью в псковских образовательных учреждениях контролируемая. «Учебный год проходит спокойно, без серьёзных проблем. Не могло обойтись вообще без сложностей, но тем не менее, массового характера эти факты не имеют», - сказал Михаил Ведерников.