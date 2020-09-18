Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

12 классов в Псковской области перешли на дистанционное обучение

18 сентября 2020 года, 14:50

12 классов в Псковской области перешли на дистанционное обучение. Об этом сообщил губернатор Псковской области на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу, передает корреспондент «Псковской правды».

По его словам, у 26 школьников в регионе подтвержден коронавирус. «В связи с этим 12 классов перешли на дистанционное обучение до завершения всех противоэпидемических мероприятий. Кроме того, по предписанию Роспотребнадзора закрылась на карантин Павская школа Порховского района , где заболел один из преподавателей. Пока учреждение будет работать в дистанционном режиме», - рассказал Михаил Ведерников.

Глава региона также сказал, есть несколько случаев, когда руководители образовательных учреждений принимали дополнительные меры, не согласованные с Роспотребнадзором. В частности, это Великолукская государственная академия физической культуры и спорта, которая перевела студентов на дистанционный формат. «Хочу прокомментировать это отдельно. При том можно понять беспокойство руководства о здоровье своих студентов, я призываю всё-таки согласовывать действия с главным санитарным врачом и Роспотребнадзором. Дистанционный режим обучения стоит воспринимать как крайнюю меру, когда у Роспотребнадзора имеются объективные опасения на счёт дальнейшего распространения заболевания. В остальных случаях достаточно ограничиваться стандартными профилактическими мероприятиями», - отметил он

То же самое, по словам Михаила Ведерникова, касается ограничения на дополнительные уроки в отдельных школах. «Мне поступают обращения от родителей, которые просят возобновить их работу. Хочу подчеркнуть, что предписаний для запрета на такого рода деятельность от Роспотребнадзора не было. Это решение руководства отдельных школ, и на мой взгляд оно излишнее», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Глава региона поручил председателю комитета по образованию Александру Седунову выстроить единые регламенты работы для всех образовательных учреждений области.

В целом, по словам губернатора, ситуация с заболеваемостью в псковских образовательных учреждениях контролируемая. «Учебный год проходит спокойно, без серьёзных проблем. Не могло обойтись вообще без сложностей, но тем не менее, массового характера эти факты не имеют», - сказал Михаил Ведерников.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Новогоднее убранство Пскова изменится
В этом году в Пскове посадили порядка 1 000 деревьев
На улице Я. Фабрициуса на выходных начнут укладывать последние слои асфальта
Если температура воздуха будет ниже 8 градусов, то отопление в Пскове включат раньше
До конца года в Псковскую область поставят 17 низкопольных МАЗов
Девять псковских ферм получат 51 миллион рублей
25 сентября новый корпус инфекционной больницы в Пскове примет первых пациентов
Две группы в псковских детсадах закрыты из-за подтвержденных случаев COVID–19
Разработчики стратегии развития Пскова: Вы недооцениваете свой город

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
«Мост должен быть между башен, это логично»

Общество
18 сентября 16:20

«Мост должен быть между башен, это логично»

В соцсетях обсуждают необходимость пешеходного моста в Пскове

Стреляли...

Общество / Здоровье
18 сентября 15:54

Стреляли...

Что означают неприятные ощущения в ухе?
Мост через Пскову: каким он будет?

Общество
17 сентября 16:58

Мост через Пскову: каким он будет?

«Псковская правда» публикует эскизы пешеходной переправы, которую хотят построить у Кремля