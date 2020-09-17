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Общество / Здоровье

В Порховском районе на карантин по коронавирусу закрылась школа

17 сентября 2020 года, 16:00

В Порховском районе на карантин закрылась Павская школа. В этом образовательном учреждении выявлен случай коронавируса, сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на главного государственного санитарного врача Псковской области Александра Нестерука.

В Порховском районе на карантин по коронавирусу закрылась школа

Фото Дарьи Хватковой

По его данным заражённым оказался учитель. Сейчас школьники переведены на дистанционное обучение.

По информации «АиФа», также на «удалёнке» находятся два класса школы №1 города Порхова.

Также на дистанционное обучение из-за коронавируса перешёл один из классов в великолукской школе и вся Великолукская государственная академия физической культуры и спорта.

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