В Порховском районе на карантин по коронавирусу закрылась школа

В Порховском районе на карантин закрылась Павская школа. В этом образовательном учреждении выявлен случай коронавируса, сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на главного государственного санитарного врача Псковской области Александра Нестерука.

По его данным заражённым оказался учитель. Сейчас школьники переведены на дистанционное обучение.

По информации «АиФа», также на «удалёнке» находятся два класса школы №1 города Порхова.

Также на дистанционное обучение из-за коронавируса перешёл один из классов в великолукской школе и вся Великолукская государственная академия физической культуры и спорта.