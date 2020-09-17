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Общество / Здоровье

Из-за коронавируса на дистанционное обучение переходит великолукская спортакадемия

17 сентября 2020 года, 15:22

Великолукская государственная академия физической культуры и спорта переводит студентов-очников на дистанционный формат. На данный момент в академии выявлены три заболевших коронавирусом: два студента и один преподаватель. Об этом сообщил «Псковской правде» главный государственный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук.

Как следует из объявления, размещённого в социальных сетях академии, пока дистанционное обучение введено с 18 сентября по 2 октября.

Как заявил Псковскому агентству информации председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов, предписания Роспотребнадзора относительно необходимости закрыть академию не было, это решение руководство вуза приняло самостоятельно. «Надеемся, что дни на дистанционном обучении пройдут успешно, и в ближайшее время академия сможет возобновить работу с соблюдением всех мер безопасности», - сказал Александр Седунов.

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