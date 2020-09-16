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Общество

Традиционная сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Пскове 3 октября

16 сентября 2020 года, 17:09

Традиционная сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Пскове 3 октября. Как сообщил «Псковской правде» руководитель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов, разрешение на проведение мероприятия получено от Роспотребнадзора.

- Ярмарка будет, - отметил он. - Пройдет в том виде, в котором мы все привыкли ее видеть. Единственное, не будут выступать коллективы художественной самодеятельности.

Традиционная сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Пскове 3 октября

Фото Александра Сидоренко

Традиционно ярмарка будет проходить на Октябрьской площади в Пскове, которая будет перекрыта для движения автотранспорта.

- Как обычно приедут производители из районов области, пригласим гостей из других регионов. Думаю, что в общей сложности в ней будут участвовать 300-350 участников. Все необходимые меря будут соблюдены, - сказал Николай Романов.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Псковский район отказался от проведения сельскохозяйственной ярмарки. Причина — ситуация с коронавирусом и рядом ограничений. 

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