- Ярмарка будет, - отметил он. - Пройдет в том виде, в котором мы все привыкли ее видеть. Единственное, не будут выступать коллективы художественной самодеятельности.

Традиционная сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Пскове 3 октября. Как сообщил «Псковской правде» руководитель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов, разрешение на проведение мероприятия получено от Роспотребнадзора.

Традиционно ярмарка будет проходить на Октябрьской площади в Пскове, которая будет перекрыта для движения автотранспорта.

- Как обычно приедут производители из районов области, пригласим гостей из других регионов. Думаю, что в общей сложности в ней будут участвовать 300-350 участников. Все необходимые меря будут соблюдены, - сказал Николай Романов.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Псковский район отказался от проведения сельскохозяйственной ярмарки. Причина — ситуация с коронавирусом и рядом ограничений.