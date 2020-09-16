Осенняя сельхозярмарка Псковского района в этом году не состоится

Осеняя сельскохозяйственная ярмарка Псковского района в этом году проводиться не будет. Об этом «Псковской правде» сообщили в районной администрации.
Причина того, что традиционная ярмарка не пройдет, заключается в ситуации с распространением коронавирусной инфекцией и ограничениями на проведение массовых мероприятий.
Сейчас решается вопрос с проведением псковской городской ярмарки. Есть даже предположительная дата, но озвучивать ее преждевременно, отметили в отделе потребительского рынка и услуг администрации Пскова. В течение недели пройдет ряд совещаний на эту тему, по итогам которых будет принято окончательное решение.
Фото Дарьи Хватковой
Традиционно сельскохозяйственные ярмарки Пскова и Псковского района проходят в сентябре.