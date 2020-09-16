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Общество

Осенняя сельхозярмарка Псковского района в этом году не состоится

16 сентября 2020 года, 12:58

Осеняя сельскохозяйственная ярмарка Псковского района в этом году проводиться не будет. Об этом «Псковской правде» сообщили в районной администрации.

Причина того, что традиционная ярмарка не пройдет, заключается в ситуации с распространением коронавирусной инфекцией и ограничениями на проведение массовых мероприятий.

Осенняя сельхозярмарка Псковского района в этом году не состоится

Фото Дарьи Хватковой
Сейчас решается вопрос с проведением псковской городской ярмарки. Есть даже предположительная дата, но озвучивать ее преждевременно, отметили в отделе потребительского рынка и услуг администрации Пскова. В течение недели пройдет ряд совещаний на эту тему, по итогам которых будет принято окончательное решение.

Традиционно сельскохозяйственные ярмарки Пскова и Псковского района проходят в сентябре.

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