Новый псковский многофункциональный медцентр открыл президент

Владимир Путин вышел на прямую видеосвязь с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и главным врачом медучреждения Анастасией Повторейко.

Новый многофункциональный медицинский центр с филиалами в Пскове и Великих Луках открыл президент России Владимир Путин. Церемония прошла в режиме видеоконференцсвязи 15 сентября, пишет Псковское агентство информации.

Президент подчеркнул, что учреждение открывается в символичную дату: исполняется 90 лет со дня образования санитарно-эпидемиологической службы в России. «Символично, что именно в такой день мы открываем 2 новых многофункциональных центра в Псковской области. Они возведены силами Министерства обороны в кратчайшие сроки и, что принципиально важно, сделаны очень качественно», - заявил президент России. Он рассчитывает, что пациентов учреждения начнут в ближайшее время.

Глава государства также отметил быструю и качественную работу Министерства обороны, силами которого строились новые медучреждения.

Корпус в Пскове рассчитан на 200 человек, в Великих Луках — на 100 человек.

Также Владимир Путин поддержал инициативу о строительстве в Пскове инфекционного отделения для детей на 60 мест.