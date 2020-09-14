83% мандатов избиратели отдали «Единой России» на выборах в Псковской области

На муниципальных выборах, которые прошли в Псковской области с 11 по 13 сентября, 83% мандатов получила «Единая Россия». Такие данные озвучил председатель Псковского регионального отделения партии, депутат Государственной Думы Александр Козловский на брифинге 14 сентября, пишет Псковское агентство информации. Партия завоевала 959 мандатов из 1 тыс. 150 , которые будут замещены по результатам голосования.

«Хотелось бы отметить, что мажоритарные округа мы полностью все забрали и показали уверенные результаты, это стало итогом нашей командной работы, поддержки губернатора, администрации», - заявил Александр Козловский.

По его словам, партия хорошо провела избирательную кампанию, борьба шла за каждый мандат. «Теперь у нас есть фундамент для работы, для губернатора, для глав районов», - резюмировал руководитель регионального отделения партии.

Его заместитель, спикер Псковского областного Собрания Александр Котов связал неудачу оппонентов «Единой России» на прошедших выборах с большим объёмом поступающей от них критики. «Наши оппоненты строят свои кампании на критике «Единой России». Избиратели устают от этой критики, они хотят конкретных дел», - резюмировал он.

Всего в Псковской области прошли 114 избирательных кампаний. Основная часть из них — выборы депутатов местных собраний. Исключение составил Себежский район, где жители выбирали главу муниципалитета. Победу там одержал кандидат от «Единой России» Леонид Курсенков.