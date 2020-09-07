Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В Псковской области работают 103 ТОСа

7 сентября 2020 года, 20:23

В Псковской области действуют 103 ТОСа, еще 10 проходят регистрацию. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в понедельник, 7 сентября, на совещании с главами муниципалитетов региона.

«Это хороший результат, потому что развитая система территориального общественного самоуправления делает местное самоуправление более близким к населению», заявил глава региона. Он призвал жителей районов активнее использовать этот ресурс для решения важных задач на конкретных территориях.

Михаил Ведерников также отметил эффективность деятельности ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», в том числе с региональным Комитетом по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и с курирующим эту сферу вице-губернатором Василием Осиповым.

«Был выстроен конструктивный диалог, направленный на решение системных проблем, важнейших для муниципальных образований. Это наглядно демонстрирует, что объединение усилий глав муниципалитетов может решить любые, даже очень сложные вопросы», — отметил губернатор.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Андрей Вьюнов возглавит управление спецпрограмм администрации Псковской области
53 миллиона потратят в Псковской области в 2021 году на реализацию программы по поддержке МСУ
174 квартиры купят для детей-сирот в Псковской области в 2020 году
Псковичи недовольны очередями в детской поликлинике на Завеличье
Пострадавшая в ДТП с лосем женщина находится в больнице с переломом позвоночника
Заключены контракты на поставку 172 автобусов в Псковскую область
На набережной Великой в Пскове отремонтируют разбитые светильники
На 60% выросло в Псковской области число пострадавших в ДТП с животными
Завершился ремонт дороги Остров — Вышгородок — граница с Латвией

Комментарии

Авторизация
No comments
Лучшие авиационные ВУЗы России

Общество / Образование
4 сентября 11:17

Лучшие авиационные ВУЗы России

Если глядя на небо вы думаете не о вечном, а о самолетах – возможно, вам нужно узнать о том, как стать студентом авиационного университета
Руки вверх

Общество / Здоровье
2 сентября 12:44

Руки вверх

О чем может говорить боль в плече?
Селфи с романом

Общество / Знай наших!
28 августа 11:17

Селфи с романом

Булгаков помог школьнице из Усвятского района победить в конкурсе «Псковской правды»