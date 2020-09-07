В Псковской области работают 103 ТОСа

В Псковской области действуют 103 ТОСа, еще 10 проходят регистрацию. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в понедельник, 7 сентября, на совещании с главами муниципалитетов региона.

«Это хороший результат, потому что развитая система территориального общественного самоуправления делает местное самоуправление более близким к населению», заявил глава региона. Он призвал жителей районов активнее использовать этот ресурс для решения важных задач на конкретных территориях.

Михаил Ведерников также отметил эффективность деятельности ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», в том числе с региональным Комитетом по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и с курирующим эту сферу вице-губернатором Василием Осиповым.

«Был выстроен конструктивный диалог, направленный на решение системных проблем, важнейших для муниципальных образований. Это наглядно демонстрирует, что объединение усилий глав муниципалитетов может решить любые, даже очень сложные вопросы», — отметил губернатор.