Старт учебного года псковский губернатор назвал самым серьезным вызовом в условиях пандемии коронавируса

Старт учебного года - это самый серьезный вызов с момента прохождения пика заболевания. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в видео-обращении к жителям на своей странице в Instagram.

Губернатор напомнил, что в школу пойдет больше 100 тысяч учеников и около 10 тысяч преподавателей, и они в ежедневном режиме будут контактировать друг с другом. «Крайне важно, чтобы дети учились в полноценном режиме, получали хорошее очное образование, и могли отметить день знаний, как того требует один из самых важных праздников году. Все это мы обеспечим», - пообещал он.

По его словам, в этот период важно разумное отношение ко всем требованиям Роспотребнадзора, открытый диалог родителей и детей, слаженная работа специалистов системы образования и здравоохранения. «С точки зрения организационных процессов, все необходимые регламенты уже разработаны и внедрены. На следующей неделе предварительные итоги их реализации подведем на отдельном совещании с руководителями муниципалитетов», - сообщил Михаил Ведерников.



Глава региона также подчеркнул, что «при всех перечисленых сложностях никто не ведет речи о введении карантина и дистанционного обучения с 20 сентября». «Это просто слухи и никаких оснований для них нет», - отметил он.