Учебный год в школах Псковской области начнется с урока здоровья. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, об инициативе провести такое занятие рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании по вопросу подготовки к предстоящему учебному году.

По его словам, новый учебный год начинается в условиях угрозы второй волны пандемии. Губернатор напомнил о необходимости сохранения здоровья более чем 100 тысяч школьников и около 10 тысяч учителей и попросил соблюдать все требования Роспотребнадзора.

Также Михаил Ведерников поручил региональным комитета и по образованию и здравоохранению поддержать идею вице-премьера Татьяны Голиковой о проведении 2 сентября «Уроков здоровья» и подготовить тематическое наполнение этих занятий. «В сложившихся обстоятельствах это очень правильная инициатива», — сказал он.

Губернатор и поручил региональным комитетам по образованию и здравоохранению подготовить тематическое наполнение этого урока и организовать его проведение.

Кроме того, на совещании было отмечено, что все 368 образовательных учреждений Псковской области готовы к работе.

Отметим, что 1 сентября торжественные линейки пройдут только для первоклассников и учащихся 9 и 11х классов. При проведении мероприятий будут соблюдены все противовирусные меры.