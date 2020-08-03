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Политика / Власть

Сергей Петров покидает пост главы Великолукского района

3 августа 2020 года, 18:09

Сергей Петров покидает пост главы Великолукского района. Как он заявил Псковскому агентству информации, с должности он уходит по собственному желанию.

Сергей Петров покидает пост главы Великолукского района
Сергей Петров
Фото Псковского агентства информации

Сергей Петров также отметил, что сложение главой полномочий предусмотрено Уставом Великолукского района. Вопрос об уходе главы муниципалитета депутаты районного Собрания рассмотрят на ближайшей сессии.

Сергей Петров родился 17 мая 1960 года в деревне Литвиниха Переслегинской волости Великолукского района. В 1982 году он окончил Великолукский сельскохозяйственный институт по специальности «агрономия».

Был депутатом Собрания Великолукского района со второго по пятый созыв, в 2013 году впервые избран главой муниципалитета.

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