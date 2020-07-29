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Общество / Образование

В Псковской области выросло число стобалльников за ЕГЭ по русскому языку и обществознанию

29 июля 2020 года, 20:01

В Псковской области по сравнению с прошлым годом увеличилось число выпускников, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и обществознанию на высший балл. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на председателя областного комитета по образованию Александр Седунов.

В Псковской области выросло число стобалльников за ЕГЭ по русскому языку и обществознанию

Число 100-балльников за ЕГЭ по русскому языку увеличилось в полтора раза, за экзамен по обществознанию — в 3,5 раза.

Александр Седунов отметил, что уже также известно 4-х выпускниках, получивших высший балл за экзамен по химии, 13-и — по русскому языку, 7-ми — по обществознанию, 3-х – по истории, одном — по литературе.

Также в этом году больше выпускников сдали на высокие баллы экзамены сразу по нескольким предметам.

Всего на высокий балл ЕГЭ в этом году сдали 1 тыс. 49 человек, что на 100 меньше , чем в прошлом году, но больше, чем в 2017-м и 2018-м. 

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