Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

У новой больницы в Великих Луках появятся автобусные остановки

28 июля 2020 года, 13:25

Автобусные остановки «Медицинский центр» оборудуют у корпуса областной инфекционной больницы в Великих Луках, строительство которого сейчас ведётся. Об этом сообщил подрядчик во время визита на стройплощадку губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 28 июля, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

У новой больницы в Великих Луках появятся автобусные остановки

Фото газеты «Великолукская правда. Новости»

Также проектом предусмотрено асфальтирование дороги и организация парковки. Эти работы завершат к 1 сентября, а сдача больницы намечена на 4 сентября.

Будущий главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко обратила внимание на то, что необходимо сделать пешеходную дорожку от от конечной остановки «Магистральная» до медицинского центра. На это необходимо порядка 6 млн рублей.

Михаил Ведерников предложил запланировать эти работы на следующий год, а в этом подготовить проектную документацию, на неё будут выделены 700 тыс. рублей. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Эксперты продолжат наблюдать за поведением грунтов под детсадом в Великих Луках
Помощник по хозяйству ограбил островичку
Порядка 45 млн рублей нужно дополнительно на подземные переходы в Великих Луках
Склон Святой горки укрепляют в Печорском монастыре
До ноября заменят кровлю и внутренние сети в доме на улице Тенистой в Великих Луках
1 августа в Псковской области стартуют отборочные соревнования WorldSkills Russia
На 4 сентября назначена сдача корпуса инфекционной больницы в Великих Луках
В Псковской области выздоровели более 2,5 тысяч заражённых коронавирусом
С 3 августа великолукская больница перейдёт к работе в штатном режиме

Комментарии

Авторизация
No comments
Почему болит горло?

Общество / Здоровье
28 июля 13:03

Почему болит горло?

Увеличенные миндалины являются признаком целого ряда заболеваний
Фирма веники вяжет

Общество
27 июля 11:18

Фирма веники вяжет

Инвестор рассказал о будущем Гельдтовой бани
Что-то с памятью моей стало…

Общество / Здоровье
24 июля 11:01

Что-то с памятью моей стало…

Что означает внезапная забывчивость?