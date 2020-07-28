У новой больницы в Великих Луках появятся автобусные остановки

Автобусные остановки «Медицинский центр» оборудуют у корпуса областной инфекционной больницы в Великих Луках, строительство которого сейчас ведётся. Об этом сообщил подрядчик во время визита на стройплощадку губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 28 июля, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Также проектом предусмотрено асфальтирование дороги и организация парковки. Эти работы завершат к 1 сентября, а сдача больницы намечена на 4 сентября.

Будущий главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко обратила внимание на то, что необходимо сделать пешеходную дорожку от от конечной остановки «Магистральная» до медицинского центра. На это необходимо порядка 6 млн рублей.

Михаил Ведерников предложил запланировать эти работы на следующий год, а в этом подготовить проектную документацию, на неё будут выделены 700 тыс. рублей.