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Общество / Здоровье

На 4 сентября назначена сдача корпуса инфекционной больницы в Великих Луках

28 июля 2020 года, 12:22

Сдача корпуса областной инфекционной больницы в Великих Луках назначена на 4 сентября. Как сообщает газета «Великолукская правда. Новости», такую дату обозначил подрядчик во время визита губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на объект 28 июля.

На 4 сентября назначена сдача корпуса инфекционной больницы в Великих Луках

Фото газеты «Великолукская правда. Новости»

По словам подрядчика, на данный момент готовность объекта составляет 22%, строительство должно быть окончено к 15 августа. Кроме того, сейчас идёт планировка территории, прилегающей к будущему медицинскому учреждению.

На прошлой неделе Михаил Ведерников проинспектировал ход строительства корпуса инфекционной больницы в Пскове. Там работы завершены уже на 50%. 

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