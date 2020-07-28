На 4 сентября назначена сдача корпуса инфекционной больницы в Великих Луках

Сдача корпуса областной инфекционной больницы в Великих Луках назначена на 4 сентября. Как сообщает газета «Великолукская правда. Новости», такую дату обозначил подрядчик во время визита губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на объект 28 июля.

По словам подрядчика, на данный момент готовность объекта составляет 22%, строительство должно быть окончено к 15 августа. Кроме того, сейчас идёт планировка территории, прилегающей к будущему медицинскому учреждению.

На прошлой неделе Михаил Ведерников проинспектировал ход строительства корпуса инфекционной больницы в Пскове. Там работы завершены уже на 50%.