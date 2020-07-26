Михаил Ведерников проинспектировал строительство инфекционной больницы

Губернатор Михаил Ведерников проинспектировал ход строительства нового корпуса инфекционной больницы. Об этом глава региона сообщил у себя в Инстаграме.

- Работа идет очень динамично, - рассказал губернатор, - строительная готовность здания уже более 50% . Завершена укладка инженерных сетей, ведётся установка дверей, окон, обустройство кровли.





В ходе встречи со строителями также обсудили и благоустройство прилегающей территории. К учреждению организуют несколько подъездов, а участок улицы Достовалова, который ведёт к больнице, будет заасфальтирован.

Рядом с лечебным корпусом разобьют парк.

-Предварительно договорились поставить ещё один корпус на 60 мест, а рядом построить здание, которое будет использоваться как лабораторно-учебный центр для студентов медицинского факультета, - сообщил губернатор. - Получится целый медицинский кластер. Важнейшее решение для сохранения здоровья жителей нашей области.

