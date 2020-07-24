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Общество

В Псковской области запретили продавать алкоголь на розлив в жилых домах

24 июля 2020 года, 19:49

В Псковской области запретили продавать алкоголь на розлив в жилых домах. Изменения в соответствующее постановление внес губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Согласно изменениям запрещается продавать слабоалкогольные напитки (сидр, пуаре медовуху) на розлив в магазинах, которые находятся не только в многоквартирных домах и в пристройках к ним, но и на прилегающей территории.

Отметим, что данное ограничение не касается тех, кто оказывает услуги общественного питания.

Ранее по инициативе главы региона была принят закон, запрещающий продажу алкогольных напитков в кафе и барах, которые находят в жилых домах и чья площадь не превышает 40 метров квадратных.

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