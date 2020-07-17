Глава Псковского облсовпрофа рассказал о новой команде организации

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов рассказал о новой команде в руководстве организации в эфире ПАИ-live 17 июля. По его словам, формирование основной команды уже завершено, но внутри аппарата облсовпрофа ещё будут перестановки.

Так, заместителями председателя назначены Татьяна Бергер, которая работает с бухгалтерами, и Андрей Стегний, он занимается организационной и правовой работой.

Правовую инспекцию возглавила Наталья Лепаловская, за организацию публичных мероприятий и форумов теперь отвечает Андрей Маковский. Финансовым блоком руководит Игорь Лопушанский. «Он понимает, что такое профсоюзы, общественные организации, что такое профсоюзное имущество. У него все получается успешно», - подчеркнул Игорь Иванов.

Он отметил, что новая команда уже активно вошла в работу. «Члены профсоюза должны получать защиту, права и интересы, для этого должен быть эффективный аппарат, который знает свои обязанности, выполняет их, зарплату за это получает», - сказал лидер облсовпрофа.