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Общество / Соцзащита

Глава Псковского облсовпрофа рассказал о новой команде организации

17 июля 2020 года, 13:34

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов рассказал о новой команде в руководстве организации в эфире ПАИ-live 17 июля. По его словам, формирование основной команды уже завершено, но внутри аппарата облсовпрофа ещё будут перестановки.

Так, заместителями председателя назначены Татьяна Бергер, которая работает с бухгалтерами, и Андрей Стегний, он занимается организационной и правовой работой.

Правовую инспекцию возглавила Наталья Лепаловская, за организацию публичных мероприятий и форумов теперь отвечает Андрей Маковский. Финансовым блоком руководит Игорь Лопушанский. «Он понимает, что такое профсоюзы, общественные организации, что такое профсоюзное имущество. У него все получается успешно», - подчеркнул Игорь Иванов.

Он отметил, что новая команда уже активно вошла в работу. «Члены профсоюза должны получать защиту, права и интересы, для этого должен быть эффективный аппарат, который знает свои обязанности, выполняет их, зарплату за это получает», - сказал лидер облсовпрофа. 

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