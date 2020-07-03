Гособвинение требует шесть лет лишения свободы для псковской журналистки Светланы Прокопьевой

Шесть лет лишения свободы в колонии общего режима грозит псковской журналистке Светлане Прокопьевой за оправдание терроризма, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на РБК.

Такое наказание запросила гособвинитель в ходе судебного заседания 3 июля. Также прокуратура настаивает, чтобы Прокопьевой запретили заниматься журналистикой в течение четырёх лет.

Приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма, огласят 6 июля в 12:00.

Светлане Прокопьевой было предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ. 7 ноября 2018 года, выступая в своей авторской программе в эфире одной из псковских радиостанций, Прокопьева рассуждала о причинах самоподрыва несовершеннолетнего анархиста Михаила Ж. в приемной УФСБ Архангельской области. Текст выступления затем был опубликован под заголовком «Репрессии для государства» на одном из информационных порталов.

В качестве доказательств вины журналистки следствие и гособвинение привели экспертизы, привели экспертизы, авторы которых утверждали, что текст Прокопьевой был направлен «на формирование положительного отношения к терроризму», а теракт в нем «как единственное возможное решение для привлечения внимания к проблемам в современной России».