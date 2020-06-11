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Общество

В ПсковГУ стартует проект «Малая Родина в зеркале устной истории о Великой Отечественной войне»

11 июня 2020 года, 17:27

ПсковГУ анонсировал старт проекта «Малая Родина в зеркале устной истории о Великой Отечественной войне». Как рассказал в прямом эфире ПАИ-live проректор ПсковГУ Тарас Антал, проект стал победителем конкурса Министерства науки высшего образования России.

«Его тема направлена на содействие патриотического воспитания молодёжи и приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Я очень рад анонсировать его старт, – отметил Тарас Антал.

По его словам, историческая память народа – кладезь информации, которую нужно изучать. «Данный проект обращен к изучению устных рассказов, поскольку прошло уже 75 лет, какие-то события преобразуются», - отметил проректор.

Исследованиями будут заниматься более 100 студентов. Они будут работать на территории Псковской, Ленинградской, Новгородской, Ульяновской и Ярославской областей. Результаты исследований будут проанализированы, классифицированы.

У проекта есть сайт, на котором собраны результаты историко-филологических экспедиций студентов и преподавателей ПсковГУ и вузов других регионов. На портале размещены архивные материалы, которые будут пополняться и дальше после новых экспедиций и общения со свидетелями войны.

По итогам проекта, реализация которого завершится в декабре, университет также выпустит сборник молодежных научных работ.

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