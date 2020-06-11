Руководители двух профсоюзных санаториев в Псковской области отстранены от работы

Директора санаториев «Хилово» и «Голубые озёра» по решению Совета Псковского облсовпрофа отстранены от работы, пишет Псковское агентство информации со ссылкой на председателя облсовпрофа Игоря Иванова.

Исполняющими обязанностей директором назначены главные врачи санаториев — Женя Дудченко - в «Хилово», Вадим Животиков - в «Голубых озёрах».

Игорь Иванов отметил, что 8 июня после отчётно-выборной конференции Совет учредителей принял решение отстранить директоров санаториев, поскольку «не согласен с определённым стилем управления и управленческими решениями прежнего руководства санаториев».

Теперь облсовпроф планирует провести комплексный аудит и переформатировать работу учреждений. 11 июня представители Совета организации выехали в санатории с проверкой.