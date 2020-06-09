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Экономика

Ведерников: Модернизация материально-технической базы Псковпассажиравтотранса будет проходить поэтапно

9 июня 2020 года, 21:10

Михаил Ведерников поручил подготовить сметный расчет для поэтапной модернизации материально-технической базы Псковпассажиравтотранса, сообщает пресс-служба областной администрации. Сегодня, 9 июня, губернатор побывал на предприятии. Михаил Ведерников осмотрел ремонтную зону, ряд цехов, административные и технические помещения, современные автобусы.

«Модернизация материально-технической базы Псковпассажиравтотранса будет проходить поэтапно», — заметил губернатор и поручил в течение недели представить смету по всем объектам, а также детально проработать информацию по первому этапу строительно-ремонтных работ.

Губернатор призвал организовать и провести все работы максимально оперативно и качественно. Планируется, что часть из них будет завершена уже в текущем году. 

«Необходимо представить план, по которому в течение ближайших нескольких лет мы приведем в порядок материально-техническую базу всего предприятия», — сказал Михаил Ведерников.


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