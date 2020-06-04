Врач COVID-центра рассказала, чем помогают московские медики псковским коллегам

Заведующая отделением пульмонологии в Псковской городской больнице (COVID-центр), врач-пульмонолог Анастасия Повторейко рассказала, какую помощь оказывают московские специалисты псковским коллегам. «Это, действительно, достойный опыт. Врачей, которые имеют такой опыт за плечами, мы, конечно, видим впервые», - отметила она в интервью Псковскому агентству информации .

Врачи из Москвы участвуют в коллегиальных обсуждениях по организации лечения больных, находящихся в тяжёлом и пограничном состоянии, по назначению противовоспалительной терапии, осмотрах тяжёлых пациентов. «Разбирается каждый случай индивидуально», – подчеркнула Анастасия Повторейко.

Она отметила, что сейчас в Псковской области появились большие лечебные возможности в связи с прибытием груза лекарственных препаратов. «Мы сейчас на достойном уровне. В соответствии с рекомендациями можем обеспечить необходимой терапией. Это, действительно, очень большая помощь», - сказала медик.

Анастасия Повторейко добавила, что московские медики осмотрели COVID-центр от подвалов до пятого этажа, посетили госпиталь ветеранов войн и псковскую межрайонную больницу, где также оборудованы койки для больных коронавирусом. Планируется, что они посетят больницу в Великих Луках.

«Московские коллеги оценивали входные шлюзы, наличие санпропускников с целью защиты медицинского персонала. Продуманы все этапы и доработаны. Выполняются их активные рекомендации. Более того, в нашем учреждении произведены доработки по вопросам санпропускников, входных и выходных ворот для обеспечения максимальной защиты медицинских работников. На сегодняшний момент - это одна из первостепенных задач в виду сложившейся ситуации», - сказала Анастасия Повторейко.

Бригада медиков из Москвы прибыла в Псков 30 мая после обращения губернатора Псковской области Михаила Ведерникова к президенту России Владимиру Путину. Врачи будут работать в регионе две недели.