Олег Черныш: Мы прибыли в Псковскую область, чтобы поделиться опытом в лечении больных коронавирусом

Бригада из семи опытных медицинских специалистов в субботу, 30 июня, прибыла из Москвы в Псков для помощи псковским медикам в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе региональной администрации.

«Не секрет, что Псковская область имеет дефицит врачебных кадров, поэтому мы с большой благодарностью приветствуем коллег», — обратилась к столичным медикам первый вице-губернатор Вера Емельянова, отметив, что данный визит, как факт взаимопомощи, очень важен для региона. «Сегодня Москва имеет колоссальный опыт работы с COVID-пациентами, и нам этот опыт, безусловно, крайне необходим. Мы надеемся получить организационную, методическую и практическую помощь. Этот потенциал мы используем в полном объеме», — подчеркнула вице-губернатор.

Старший специализированной бригады московских медиков, врач-хирург НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Олег Черныш отметил, что в Москве зарегистрировано наибольшее количество заболевших коронавирусной инфекцией и выздоровевших, а также пациентов с тяжелыми осложнениями, нуждающихся в импульсивной терапии. «Мы приехали поделиться опытом, который накоплен у нас в разных клиниках — в нашей группе представлены специалисты из разных учреждений, которые в настоящее время борются с коронавирусной инфекцией, в том числе врач реаниматолог», — рассказал он.

В составе бригады инфекционисты, анестезиологи, рентгенологи и пульмонологи, а также медсестра-анестезист. Группа разместилась на базе спортивно-туристического комплекса «Раздолье». К работе в Псковском региональном COVID-центре медики приступят уже завтра, в Пскове они пробудут около двух недель.

Медики привезли с собой средства индивидуальной защиты и медикаменты, необходимые для работы. Также ожидается поступление 100 тысяч защитных костюмов, 3 млн медицинских масок и более 40 тысяч упаковок лекарственных препаратов.