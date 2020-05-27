Путин поручил направить в Псковскую область медиков из Москвы

Президент России Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину направить медиков в Псковскую, Владимирскую области, в Дагестан, Северную Осетию, Ингушетию и Забайкальский край. Он попросил сделать это как можно быстрее, сообщают федеральные СМИ.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что обратился к президенту с просьбой помочь региону с квалифицированными медицинскими кадрами и предоставлением некоторых позиций медоборудования.

После принятого президентом решения о помощи регионам, Михаил Ведерников отметил, что Псковская область один из двух субъектов страны, который граничит сразу с тремя государствами, где эпидемиологическая ситуация обострилась намного раньше, кроме того, регион находится в пятёрке самых возрастных.

«Учитывая, что у нас, в целом, обеспеченность врачами менее 50%, наш потенциал мобилизации медиков для борьбы с эпидемией изначально был весьма ограничен. Притом, что десятки специалистов из районов отозвались на призыв и приехали работать в covid-центр, а множество врачей оперативно прошли курсы переквалификации, скамейка запасных остается короткой», - подчеркнул Михаил Ведерников. По его словам, кадровую проблему назвали основной и эксперты из Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова, которые посетили регион для оценки ситуации.

Поэтому, пояснил губернатор, он и принял решение обратиться к президенту. «Безусловно, нам нужна дополнительная команда, которая будет не только страховать наших медиков на тот случай, если они будут инфицированы, но и будет уже в ближайшее время использовать свои навыки и умения на благо жителей Псковской области. Благодарю руководство страны и лично Владимира Владимировича Путина, что ответ пришел так оперативно», - заключил Михаил Ведерников.