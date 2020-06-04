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Общество / Здоровье

Умер заразившийся коронавирусом врач из Опочки

4 июня 2020 года, 09:53

Умер врач-реаниматолог из Опочки Алексей Поднебесный, который приехал на работу в псковский COVID-центр и заразился коронавирусом. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» псковский врач-анестезиолог Алексей Смолин.

Умер заразившийся коронавирусом врач из Опочки
Алексей Поднебесный
Фото из социальной сети «ВКонтакте»

29 мая стало известно, что у Алексея Поднебесного диагностирован коронавирус и он находится в тяжёлом состоянии.

«В 22:50 остановилось сердце замечательного человека – врача-реаниматолога Алексея Поднебесного. Он умер, сражаясь за наши жизни, а свою – сохранить не сумел. Светлая ему память. Псковичи, помянем его добрым словом. Ещё на одного хорошего человека стало меньше», - написал Алексей Смолин.

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