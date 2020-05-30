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Общество

Проект парка «Россия – моя история» передан на госэкспертизу

30 мая 2020 года, 13:38

Проектная документация по строительству исторического парка «Россия — моя история» в Пскове в настоящий момент передана для прохождения государственной экспертизы. Технические условия на подключение к коммуникациям от администрации Пскова уже получены, прорабатывается вопрос непосредственного подведения сетей и финансирования работ. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, эта информация была озвучена на очередном совещании по вопросу строительства парка, которое провел губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Проект парка «Россия – моя история» передан на госэкспертизу

Пресс-служба администрации Псковской области
Председатель Комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов отметил, что совместно с администрацией Пскова проведена комиссия на земельном участке для его подготовки под строительство. Сейчас специалисты обрабатывают результаты и оценивают объемы работ. Главная задача — максимально сохранить те деревья, которые не будут мешать строительству.

Ведется работа по определению собственников нескольких гаражей, располагающихся на земельном участке. «Объекты не попадают в пятно застройки, но будут мешать доступу на благоустроенную территорию парка», — подчеркнул Сергей Грахов, добавив, что работа ведется параллельно региональным Комитетом по управлению государственным имуществом и городскими властями. Со своей стороны руководитель администрации Пскова Александр Братчиков заметил, что незаконные нестационарные постройки будут ликвидированы, а законные — перенесены по согласованию с собственниками.

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