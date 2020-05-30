В псковском парке «Россия – моя история» будут мастерские и археологическое пространство

На базе парка «Россия – моя история» планируется создать гончарные, ткацкие, художественные и ювелирные мастерские, в которых дети и взрослые смогут провести время, занимаясь прикладными искусствами. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, речь об этом шла на очередном совещании по вопросу строительства исторического парка «Россия — моя история» в Пскове.

Председатель Комитета по образованию Александр Седунов. Он рассказал, что в соответствии с техническим заданием созданы 5 больших универсальных тем регионального раздела: «Богата и славна земля псковская», «Россия начинается здесь», «Господин Псков», «Богатырская застава земли русской», «Мировое наследие земли псковской». Они охватывают целый ряд исторических персонажей и временных эпох.

Также предполагается открыть археологическое пространство, где можно будет изучить различные находки специалистов, а также игровой зал, где посетители смогут примерить доспехи, костюмы, попробовать себя в интерактивных забавах.