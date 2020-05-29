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Общество / Здоровье

С 15 июня будет возобновлено бронирование мест в псковских гостиницах

29 мая 2020 года, 19:09

С 15 июня будет возобновлено бронирование мест в пансионатах, гостиницах, туристических кемпингах, домах и базах отдыха Псковской области. Такая норма содержится в обновлённой версии Указа губернатора Михаила Ведерникова о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

До 15 июня возможно размещение только тех, кто прибыл в командировку, при этом без членов семьи. Также возможна работа объектов размещения в закрытом круглосуточном режиме. При этом должны соблюдаться определённые требования: одномоментное размещение посетителей на период не менее 2-х недель, запрет на выход персонала и проживающих за территорию, исключение общения с посторонними гражданами, организация раздельного питания, смена работников не чаще одного раза в 2 недели и другие.

Также изменения в Указе коснулись сферы здравоохранения: в области возобновляется оказание специализированной медицинской помощи, но только при наличии направления лечащего врача.

Основные ограничительные меры в Псковской области продлены до 19 июня, при этом в регионе открыты для прогулок парки, скверы, набережные. 

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