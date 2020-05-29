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Общество / Здоровье

Парки, скверы и набережные открыли для прогулок в Псковской области

29 мая 2020 года, 18:58

В Псковской области открыли для прогулок парки, лесопарки, скверы и набережные.  Такие изменения внесены в Указ губернатора Михаила Ведерникова о  мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия При этом по-прежнему нельзя пользоваться уличными спортивными тренажерами, оборудованием для игр, скамейками, беседками и другими элементами благоустройства. Закрыты для населения детские и спортивные площадки, стадионы.

Теперь в Псковской области разрешены индивидуальные прогулки совершеннолетних граждан, кроме тех, кто старше 65 лет, тех, кто приехал из других регионов: они должны находится на самоизоляции.

Несовершеннолетним разрешили появляться на улице без взрослых с 12:00 до 20:00. Они могут совершать индивидуальные или парные прогулки, при этом во втором случае необходимо соблюдать социальную дистанцию или носить маску.

Кроме того, сняты ограничения на передвижение граждан между муниципальными образованиями области.

При посещении кладбищ рекомендуется соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра (при невозможности ношение масок), не употреблять продукты питания. Приходить можно либо индивидуально, либо кладбища могут посещать совместно проживающие родственники.

Основные же ограничительные меры в Псковской области продлены до 19 июня

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