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Общество / Здоровье

Основные ограничительные меры в Псковской области продлены до 19 июня

29 мая 2020 года, 18:50

В Псковской области основные ограничительные меры, введённые в связи с распространением коронавируса, продлены до 19 июня. Соответствующие поправки губернатор Псковской области Михаил Ведерников внес в Указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

В частности, в области продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий. Также закрыты для посетителей ночные клубы, кинозалы, детские игровые комнаты, кафе, организации общественного питания, плавательные бассейны и аквапарки.

Организации, работа которых разрешена, по-прежнему должны соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы.

Социальное дистанцирование в общественных местах и общественном транспорте должно составлять не менее полутора метров, в религиозных организациях — не менее 2 метров. При прогулках дистанция до других граждан, находящихся на улице, должна быть не менее 3 метров, в случае невозможности соблюдения дистанции обязательным остаётся ношение масок и респираторов.

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