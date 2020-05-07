Петербургские прихожане заразили коронавирусом псковского служителя церкви

У служителя одной из церквей Псковской области выявили коронавирус, оказалось, что он общался с прихожанами из Санкт-Петербурга. Об этом сообщила главный внештатный инфекционист региона Ираида Сивачёва на селекторном совещании губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с медиками 7 мая, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Ираида Сивачёва рассказала, что мужчина поступил в больницу с инфарктом миокарда, 1 мая у него поднялась температура, мазок на коронавирус дал положительный результат и его перевели в Псковскую городскую больницу. В итоге на коронавирус обследовали всех медиков, которые оказывали пациенту экстренную помощь. Контактных оказалось 46 человек. «Когда его опрашивали, он не рассказал, с кем контактировал. Этот человек работает в церкви, приезжали прихожане из Петербурга. Когда мы это узнали, он нам всё подтвердил», - пояснила Ираида Сивачёва.

Также она рассказала об очаге коронавиурса в торакальном отделении Псковской областной больницы. 23 апреля туда поступил больной, на следующий день он был обследован, 24 апреля тесты сдал персонал больницы. У санитарки и буфетчицы этого отделения подтвердился коронавирус, затем его выявили у медсестры, семи человек, находившихся в той же палате, и у 19-ти медицинских работников. В настоящий момент отделение закрыто на карантин, он завершится 12 мая.

Главный врач Псковской областной больницы Анатолий Волков предложил еженедельно обследовать на коронавирус всех работников медицинского учреждения. Он отметил, что с 11 февраля 9 сотрудников имели взыскания за нарушение масочного режима: 3 медсестры и 6 санитарок, при этом одна санитарка уволена за грубейшее нарушение санэпидрежима.