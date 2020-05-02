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Общество

Управляющий Псковским отделением Сбербанка принимает участие в онлайн-эстафете «Псковской правды»

2 мая 2020 года, 13:14

К онлайн-эстафете «Псковской правды» присоединилась управляющий Псковским отделением ПАО «Сбербанк России» Анна Тарасенко.

«Мой дядя старший лейтенант Петров Александр Фёдорович, командир батареи 884 стрелкового полка 196 стрелковой Дивизии погиб недалеко от посёлка Синявино в августе 1941 года в боях за #оборонаЛенинграда. Несколько лет назад мы смогли разыскать место его захоронения. В нашей семье бережно хранится последнее фото Саши, его письмо с фронта, в котором он мечтал о жизни после войны и письмо его фронтового друга, в котором тот рассказывал, что бойцы потеряли не только любимого командира, но и настоящего товарища», - написала Анна Тарасенко на своей странице в Facebook.

Управляющий Псковским отделением Сбербанка принимает участие в онлайн-эстафете «Псковской правды»
Петров Александр Фёдорович
Фото из личного архива Анны Тарасенко

Управляющий Псковским отделением Сбербанка также напомнила, что в этом году из-за коронавируса #ЭстафетаПП впервые пройдет в онлайн формате. «Зато традиция, которой уже 75 лет, не будет нарушена», - отметила она.

Эстафета на призы главной региональной газеты «Псковской правды» проводилась с 1945 года. В этом году наша легкоатлетическая эстафета в традиционной форме многотысячного пробега по улицам города не состоится из-за коронавируса. Поэтому мы предлагаем вам с 27 апреля до 9 мая принять участие в онлайн-эстафете «Псковской правды». Для этого нужно:

1. Выложить фото своего воевавшего родственника с коротким рассказом о нем.

2. Добавить хештеги #РодинаЗнамениПобеды и #ЭстафетаПП,

3. Передать эстафету еще трем участникам

4. Скопировать эти правила под своим постом

Мы обязательно найдем ваши посты по хэштегам и опубликуем самые яркие рассказы.

Официальные партнеры эстафеты «Псковской правды» - Псковское отделение ПАО Сбербанк и ПАО «Ростелеком». 

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