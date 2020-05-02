Управляющий Псковским отделением Сбербанка принимает участие в онлайн-эстафете «Псковской правды»

«Мой дядя старший лейтенант Петров Александр Фёдорович, командир батареи 884 стрелкового полка 196 стрелковой Дивизии погиб недалеко от посёлка Синявино в августе 1941 года в боях за #оборонаЛенинграда. Несколько лет назад мы смогли разыскать место его захоронения. В нашей семье бережно хранится последнее фото Саши, его письмо с фронта, в котором он мечтал о жизни после войны и письмо его фронтового друга, в котором тот рассказывал, что бойцы потеряли не только любимого командира, но и настоящего товарища», - написала Анна Тарасенко на своей странице в Facebook.

Управляющий Псковским отделением Сбербанка также напомнила, что в этом году из-за коронавируса #ЭстафетаПП впервые пройдет в онлайн формате. «Зато традиция, которой уже 75 лет, не будет нарушена», - отметила она.

Эстафета на призы главной региональной газеты «Псковской правды» проводилась с 1945 года. В этом году наша легкоатлетическая эстафета в традиционной форме многотысячного пробега по улицам города не состоится из-за коронавируса. Поэтому мы предлагаем вам с 27 апреля до 9 мая принять участие в онлайн-эстафете «Псковской правды». Для этого нужно:

1. Выложить фото своего воевавшего родственника с коротким рассказом о нем.

2. Добавить хештеги #РодинаЗнамениПобеды и #ЭстафетаПП,

3. Передать эстафету еще трем участникам

4. Скопировать эти правила под своим постом

Мы обязательно найдем ваши посты по хэштегам и опубликуем самые яркие рассказы.

Официальные партнеры эстафеты «Псковской правды» - Псковское отделение ПАО Сбербанк и ПАО «Ростелеком».